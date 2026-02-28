Пожар на НПЗ в Краснодарском крае охватил 150 квадратных метров

«Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По уточнённой информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — говорится в сообщении.
Напомним, в станице Новоминской на НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Сведений о пострадавших не поступало. Экстренные и специальные службы уже работают на месте происшествия.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.