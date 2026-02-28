Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае охватил 150 квадратных метров

На нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района продолжается ликвидация горения. В тушении участвуют 39 человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По уточнённой информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — говорится в сообщении.

Напомним, в станице Новоминской на НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Сведений о пострадавших не поступало. Экстренные и специальные службы уже работают на месте происшествия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.