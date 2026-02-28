Ричмонд
В Брянской области из-за атаки дронов повреждены четыре автомобиля

Украинские беспилотники нанесли удар по Климовскому району в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники-камикадзе нанесли удар по Климовскому району в Брянской области. Об атаке в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что под удар попали приграничные населённые пункты.

По его информации, в деревне Шамовка и селе Крапивна повреждения получили четыре гражданских автомобиля. При этом сведений о пострадавших не поступало.

Власти уточнили, что на местах работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются оценкой последствий произошедшего и обеспечением безопасности.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 95 украинских беспилотников.