Ирландский военный корабль получил повреждения при отходе от причала в Дублине

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Патрульный корабль LE Samuel Beckett Военно-морской службы Ирландии получил повреждения при отходе от причала имени Джона Роджерсона, который расположен на реке Лиффи в Дублине. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на заявление Сил обороны республики.