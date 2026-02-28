Ричмонд
Ирландский военный корабль получил повреждения при отходе от причала в Дублине

Судно нуждается в «небольшом ремонте», сроки которого пока не определены.

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Патрульный корабль LE Samuel Beckett Военно-морской службы Ирландии получил повреждения при отходе от причала имени Джона Роджерсона, который расположен на реке Лиффи в Дублине. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на заявление Сил обороны республики.

В нем говорится, что в результате инцидента корабль нуждается в «небольшом ремонте», сроки которого пока не определены.

25 февраля правительство Ирландии впервые опубликовало стратегию национальной морской безопасности. В документе отмечаются ограниченные возможности республики по патрулированию своих территориальных вод, в связи с чем подчеркивается необходимость укрепления военного-морского сотрудничества с Великобританией и Францией.