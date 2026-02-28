«КП»: Найденная в Смоленске девочка могла знать своего похитителя

Девятилетняя девочка, которую накануне нашли в Смоленске, до похищения могла общаться с обвиняемым. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщило издание «КП».
Одна из соседок семьи рассказала, что мать школьницы общалась с мужчиной, и девочка его знала. Именно поэтому, как полагает женщина, ребенок без возмущений и криков последовал за похитителем.
— Он предполагает, что это его дочь (официально отец у девочки другой — прим. «ВМ»). Они как-то общались, поэтому ребенок его знает и не кричал, не пытался сбежать. Он как-то уговорил девочку пойти с ним. Поэтому с ней все в порядке, она здорова и без всяких повреждений, — сообщила соседка.
Предположение о том, что похищение произошло из-за семейных разборок, источники издания назвали «бредом».
Житель Смоленска Сергей, который похитил девятилетнюю девочку, в последнее время вел себя странно и общался с сожительницей через записки, которые оставлял под дверью. Об этом пишет RT.
Мотивы похитителя до сих пор остаются невыясненными. При этом эксперты считают, что они вряд ли были сексуальными. Существует версия, что мужчина похитил ребенка по чьему-то заказу.
Пропавшую в Смоленске школьницу нашли живой на третий день поисков. Поисковики рассказали о ее состоянии. Позже ее передали родителям. Подозреваемый задержан и пока не раскрывает мотивов. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».