«КП»: Найденная в Смоленске девочка могла знать своего похитителя

— Он предполагает, что это его дочь (официально отец у девочки другой — прим. «ВМ»). Они как-то общались, поэтому ребенок его знает и не кричал, не пытался сбежать. Он как-то уговорил девочку пойти с ним. Поэтому с ней все в порядке, она здорова и без всяких повреждений, — сообщила соседка.