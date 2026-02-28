На Кубани после падения обломков беспилотника произошло возгорание на НПЗ

Напомним, в ночь на 17 февраля на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края возник пожар после атаки вражеского беспилотного летательного аппарата. 19 февраля стало известно, что пожарные полностью потушили это возгорание.