На Кубани после падения обломков беспилотника произошло возгорание на НПЗ

Возгорание началось на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Каневском районе Краснодарского края после падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата киевского режима, сообщили в региональном оперативном штабе.
«В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных и специальных служб. Площадь распространения огня на территории НПЗ уточняется.
Напомним, в ночь на 17 февраля на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края возник пожар после атаки вражеского беспилотного летательного аппарата. 19 февраля стало известно, что пожарные полностью потушили это возгорание.
26 февраля глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в результате атаки ВСУ на посёлок Погар пострадал сотрудник регионального управления внутренних дел. Губернатор добавил, что раненого госпитализировали. Кроме того, получил повреждения служебный автомобиль.