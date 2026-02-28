Ричмонд
El Deber: самолет ВВС Боливии Hercules упал на шоссе в Эль-Альто

Более десятка транспортных средств уничтожены, информации о пострадавших нет, сообщила газета.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал на шоссе в городе Эль-Альто, более десятка транспортных средств уничтожены. Об этом сообщила газета El Deber.

По ее информации, самолет столкнулся с несколькими автомобилями, двигавшимися по шоссе. Среди них — общественный и грузовой транспорт. Информации о пострадавших пока не поступало.

Рядом с местом происшествия были обнаружены деньги, которые, вероятно, перевозил самолет, передает газета. На место происшествия прибыла пожарная служба.