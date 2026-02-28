Ричмонд
В Брянской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Кистер в Погарском районе Брянской области, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — пишет Богомаз.

Пострадавший госпитализирован. В ходе атаки также был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Ранее Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ. Под удар беспилотника попал посёлок Дубовое в Белгородском округе. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в момент прилёта в машине находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

