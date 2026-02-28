В Хабаровском крае завели дело из-за отсутствия электроснабжения

Следствием установлено, что в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края 23 февраля 2026 года вышел из строя дизельный генератор. В результате, до настоящего времени в административных и жилых зданиях села отсутствует электричество, в том числе в детском саду, школе и интернате.