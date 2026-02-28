В Хабаровском крае завели дело из-за отсутствия электроснабжения

По факту отсутствия электричества в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края следователи завели уголовное дело о халатности из-за нарушения электроснабжения, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту отсутствия электроэнергии в селе Чумикан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Четвертый день сидят без электроснабжения жители Чумикана.
Следствием установлено, что в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края 23 февраля 2026 года вышел из строя дизельный генератор. В результате, до настоящего времени в административных и жилых зданиях села отсутствует электричество, в том числе в детском саду, школе и интернате.
Осуществляется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц администрации муниципального района.
В настоящее время на двух улицах подача электричества уже восстановлена.
Напомним, С 22 по 23 февраля в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края прошёл сильнейший снежный циклон со шквальным ветром. Вследствие засорения густым слоем снега фильтров дизель-генератора без электричества остались жители сразу 230 жилых домов, порядка 1067 человек.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края отметили, что социальные объекты поселка были оперативно переведены на резервные источники питания. Аналогично три местные котельные были сразу же подключены от собственных резервных дизельгенераторов. Теплоснабжение потребителей не приостанавливалось.
Губернатор края Дмитрий Демешин затребовал отчет министра ЖКХ края Анжелики Мироновой о том, когда в поселке полностью восстановят электроснабжение.