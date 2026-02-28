Ричмонд
Самолёт ВВС Боливии Hercules, набитый деньгами, разбился в Эль-Альто

В Боливии военный самолёт C-130 Hercules, набитый деньгами, рухнул на шоссе в городе Эль-Альто. Уничтожено более десяти автомобилей, сообщает газета El Deber.

Источник: Life.ru

Самолёт ВВС Боливии Hercules, набитый деньгами, разбился в Эль-Альто. Видео © X / grupoeldeber / aleksbrz11.

В результате крушения из салона выпали сотни тысяч купюр боливиано (местная валюта). Очевидцы бросились собирать деньги с земли, но военные начали разгонять их водомётами.

Воздушное судно столкнулось с несколькими автомобилями, двигавшимися по трассе. Среди них — общественный и грузовой транспорт. Информация о пострадавших уточняется. В результате крушения погиб минимум один человек.

Ранее пассажиры Azur Air наблюдали вспышки и взрывы из двигателя на взлёте с Фукуока. На 25-й минуте полёта командир судна заявил по громкой связи, что по техническим причинам рейс не может продолжать полёт и самолёт разворачивается в аэропорт следования. Всего воздушное судно находилось в небе около 50 минут. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.

