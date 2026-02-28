Самолёт ВВС Боливии Hercules, набитый деньгами, разбился в Эль-Альто

Ранее пассажиры Azur Air наблюдали вспышки и взрывы из двигателя на взлёте с Фукуока. На 25-й минуте полёта командир судна заявил по громкой связи, что по техническим причинам рейс не может продолжать полёт и самолёт разворачивается в аэропорт следования. Всего воздушное судно находилось в небе около 50 минут. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.