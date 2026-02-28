Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Новороссийске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность подземных толчков составила 2−3 балла», — говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что эпицентр находился в море на глубине около 10 км. Инфраструктура и системы жизнеобеспечения Новороссийска функционируют в обычном режиме. Отмечается, что повреждений и пострадавших нет.
Ранее KP.RU сообщал о мощном землетрясении в Тихом океане. Сейсмическая активность была зафиксирована у берегов Вануату. Магнитуда толчков составила 6,4 балла. Подземные колебания были зафиксированы в 52 километрах к северо-западу от Порт-Олри. Эпицентр находился на глубине 10 километров.