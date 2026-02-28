Ричмонд
На юго-западе Москвы демонтировали повреждённый фасад дома, где произошёл взрыв

На юго-западе Москвы демонтировали повреждённый при взрыве фасад дома. Как сообщили SHOT местные жители, работы провели с помощью подъёмного крана. Рядом с местом ЧП развёрнут мобильный штаб МЧС. Пострадавшие при взрыве отец и дочь остаются под наблюдением врачей. Работы на месте продолжаются.

Источник: Life.ru

На юго-западе Москвы демонтировали повреждённый фасад дома, где произошёл взрыв. Видео © SHOT.

Что известно о взрыве к этому моменту:

Мощный взрыв прогремел в квартире на 15-м этаже дома на улице Кадырова около 21:15. По словам очевидцев, взрывной волной разворотило стену, выбило окна и разбросало вещи по улице. Рамы вылетели на десятки метров. Также повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

В результате взрыва пострадала 7-летняя девочка и её отец. В данный момент они находятся под присмотром врачей.

По предварительным данным, взрыв в жилом доме произошёл из-за газового баллона для монтажа натяжных потолков. Отмечается, что многоэтажка не газифицирована. Инцидент не повлиял на несущие конструкции дома.

Из дома эвакуированы 150 человек, для них открыт пункт временного размещения в школе по соседству.