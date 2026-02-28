На юго-западе Москвы демонтировали повреждённый фасад дома, где произошёл взрыв

Мощный взрыв прогремел в квартире на 15-м этаже дома на улице Кадырова около 21:15. По словам очевидцев, взрывной волной разворотило стену, выбило окна и разбросало вещи по улице. Рамы вылетели на десятки метров. Также повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.