Unitel: при падении самолета ВВС в Боливии погибли 15 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, 12 были ранены в результате падения самолета ВВС Боливии на шоссе в городе Эль-Альто. Об этом сообщил телеканал Unitel.
Глава пожарной службы Боливии Павел Товар в эфире телеканала заявил, что в результате происшествия погибли все члены экипажа. На месте продолжают работать врачи и пожарные.
Самолет C-130 Hercules при падении столкнулся с несколькими автомобилями. По предварительным данным, воздушное судно перевозило деньги по заказу Центрального банка Боливии. Вокруг места крушения собралось большое количество людей, пытающихся собрать купюры.