Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Unitel: при падении самолета ВВС в Боливии погибли 15 человек

На месте происшествия продолжают работать врачи и пожарные.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, 12 были ранены в результате падения самолета ВВС Боливии на шоссе в городе Эль-Альто. Об этом сообщил телеканал Unitel.

Глава пожарной службы Боливии Павел Товар в эфире телеканала заявил, что в результате происшествия погибли все члены экипажа. На месте продолжают работать врачи и пожарные.

Самолет C-130 Hercules при падении столкнулся с несколькими автомобилями. По предварительным данным, воздушное судно перевозило деньги по заказу Центрального банка Боливии. Вокруг места крушения собралось большое количество людей, пытающихся собрать купюры.