Deber: в Боливии на дорогу упал самолёт ВВС, перевозивший деньги

10 февраля стало известно, что в городе Гейнсвилл в американском штате Джорджия частный самолёт Beechcraft Bonanza G-36 экстренно приземлился прямо на улице. При этом он врезался в автомобили. В результате происшествия пострадали несколько человек. Также получили повреждения как минимум два автомобиля.