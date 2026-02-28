Deber: в Боливии на дорогу упал самолёт ВВС, перевозивший деньги

Самолёт Hercules военно-воздушных сил Боливии потерпел крушение в городе Эль-Альто в западной части страны, сообщила газета El Deber.
В публикации уточняется, что он упал на автомобильную дорогу и врезался в несколько движущихся машин. По данным газеты, воздушное судно перевозило деньги. Местные жители, которые оказались рядом, попытались собрать попытались собрать рассыпавшиеся банкноты.
При этом военные и пожарные начали отгонять людей от места происшествия. Журналисты также показали видеозапись, на которой запечатлена эта ситуация.
Напомним, 25 февраля в Турции разбился истребитель F-16, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Инцидент произошёл после вылета воздушного судна с авиабазы в городе Балыкесире на северо-западе республики. Пилот истребителя погиб. Расследованием случившегося занимается специальная комиссия.
10 февраля стало известно, что в городе Гейнсвилл в американском штате Джорджия частный самолёт Beechcraft Bonanza G-36 экстренно приземлился прямо на улице. При этом он врезался в автомобили. В результате происшествия пострадали несколько человек. Также получили повреждения как минимум два автомобиля.