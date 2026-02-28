ЦБ Боливии назвал выпавшие из самолета ВВС купюры недействительными

Как сообщило управление гражданской авиации Боливии, самолет ВВС Боливии C-130 Hercules при посадке в аэропорту города Эль-Альто выехал за его пределы и столкнулся с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. Согласно первым версиям боливийских СМИ, самолет упал на проезжую часть. Погибли по меньшей мере 15 человек. Вокруг места происшествия собралось большое количество людей, пытающихся собрать купюры.