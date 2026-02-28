ЦБ Боливии назвал выпавшие из самолета ВВС купюры недействительными

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Купюры, которые выпали из самолета ВВС Боливии в результате авиакатастрофы, недействительны. Об этом сообщил председатель центрального банка страны Давид Эспиноса.
«Эта серия банкнот не обладает законной платежной силой», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel.
По словам Эспиносы, самолет доставлял новые купюры, которые еще не были зарегистрированы ЦБ, поэтому они недействительны.
Как сообщило управление гражданской авиации Боливии, самолет ВВС Боливии C-130 Hercules при посадке в аэропорту города Эль-Альто выехал за его пределы и столкнулся с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. Согласно первым версиям боливийских СМИ, самолет упал на проезжую часть. Погибли по меньшей мере 15 человек. Вокруг места происшествия собралось большое количество людей, пытающихся собрать купюры.