В Боливии при падении военного самолёта с деньгами погибли 15 человек

Глава пожарной службы страны Павел Товар подтвердил, что все члены экипажа погибли. На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительной информации, самолёт принадлежал ВВС Боливии и перевозил денежные средства по заказу Центрального банка.
После крушения вокруг места падения собралась толпа людей. Очевидцы пытались собирать разлетевшиеся купюры среди обломков. Официальные власти пока не комментируют ситуацию с утраченными деньгами. Причины падения борта устанавливаются.
