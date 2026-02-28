Ричмонд
В Боливии при падении военного самолёта с деньгами погибли 15 человек

В Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей. По данным телеканала Unitel, жертвами катастрофы стали не менее 15 человек, ещё 12 получили ранения.

Источник: Life.ru

Глава пожарной службы страны Павел Товар подтвердил, что все члены экипажа погибли. На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. По предварительной информации, самолёт принадлежал ВВС Боливии и перевозил денежные средства по заказу Центрального банка.

После крушения вокруг места падения собралась толпа людей. Очевидцы пытались собирать разлетевшиеся купюры среди обломков. Официальные власти пока не комментируют ситуацию с утраченными деньгами. Причины падения борта устанавливаются.

Ранее появилась видеозапись схода с рельсов трамвая в Милане. Трамвай на высокой скорости сошёл с рельсов на проспекте Виале Витторио Венето и врезался в стену жилого дома, задев витрину магазина. Погибло два человека.

