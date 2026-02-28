В Боливии при падении военного самолёта с деньгами погибли 15 человек

В Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей. По данным телеканала Unitel, жертвами катастрофы стали не менее 15 человек, ещё 12 получили ранения.