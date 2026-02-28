В Боливии сообщили, что большинство членов экипажа разбившегося самолета выжили

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. По меньше мере семь из восьми членов экипажа ВВС Боливии выжили в авиакатастрофе в городе Эль-Альто. Об этом сообщил глава пожарной службы Павел Товар.
«В самолете было восемь членов экипажа. Семеро были спасены и доставлены в больницы. Один числится пропавшим», — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телеканала Bolivia TV. Ранее сообщалось, что члены экипажа погибли.
Товар также подтвердил, что сейчас известно о как минимум 15 погибших. На месте продолжают работать спасатели.
Как сообщило министерство обороны Боливии, самолет C-130 Hercules летел из города Санта-Крус в город Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. По данным управления гражданской авиации Боливии, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. Самолет перевозил новые купюры для центрального банка, из-за чего вокруг места происшествия собралось большое количество людей, пытающихся собрать банкноты.