Unitel: при крушении самолёта ВВС в Боливии погибли 15 человек

Напомним, в мае в Амазонии в Боливии пропал с радаров самолёт Cessna 172CP, на борту которого были пять человек, в том числе и ребёнок. Родственники мальчика арендовали воздушное судно, чтобы отвезти его в больницу. Власти провели поисково-спасательную операцию. Всех пятерых пропавших нашли живыми спустя двое суток после исчезновения. Их самолёт упал в болотистой местности.