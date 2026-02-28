Unitel: при крушении самолёта ВВС в Боливии погибли 15 человек

Как минимум 15 человек погибли и по меньшей мере 12 пострадали в результате падения самолёта Hercules военно-воздушных сил Боливии на автомобильную дорогу в городе Эль-Альто, сообщил телеканал Unitel со ссылкой на пожарную службу.
Ранее сообщалось, что после крушения это воздушное судно врезалось в несколько машин на шоссе. Газета El Deber написала, что самолёт перевозил денежные купюры. Разбросанные на месте случившегося деньги принялись собирать местные жители.
Глава пожарной службы Боливии Павел Товар рассказал журналистам, что никто из членов экипажа самолёта не выжил. На участке шоссе, на который упало воздушное судно, продолжают работать пожарные и медики.
Напомним, в мае в Амазонии в Боливии пропал с радаров самолёт Cessna 172CP, на борту которого были пять человек, в том числе и ребёнок. Родственники мальчика арендовали воздушное судно, чтобы отвезти его в больницу. Власти провели поисково-спасательную операцию. Всех пятерых пропавших нашли живыми спустя двое суток после исчезновения. Их самолёт упал в болотистой местности.