В Магаданской области в ДТП пострадали двое детей

Авария произошла на федеральной трассе «Колыма».

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и «Камаз» столкнулись в Магаданской области, пострадали три человека, в том числе двое детей 9 и 11 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Женщина — водитель автомобиля Toyota HiAce Regius — не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем “Камаз”, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также два несовершеннолетних пассажира 11 и 9 лет получили телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на федеральной трассе «Колыма». На месте аварии сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.