В Магаданской области в ДТП пострадали двое детей

«Женщина — водитель автомобиля Toyota HiAce Regius — не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем “Камаз”, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также два несовершеннолетних пассажира 11 и 9 лет получили телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции.