РИА Новости: Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с Ольги Будиной

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной. Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — говорится в материалах.
Сумма накопившегося долга артистки не называется. Решение суда вступило в силу.
Уточняется, что фонд капитального ремонта в 2024 и 2023 годах подавал два аналогичных иска к Будиной, требования были удовлетворены, сказано в статье.
