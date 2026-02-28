РИА Новости: Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с Ольги Будиной

Певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга на более чем 500 тысяч рублей за «коммуналку». Его директор предоставил справку об отсутствии задолженности, но скандал не утихает. На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.