РИА Новости: Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг с Ольги Будиной

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной. Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

— Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — говорится в материалах.

Сумма накопившегося долга артистки не называется. Решение суда вступило в силу.

Уточняется, что фонд капитального ремонта в 2024 и 2023 годах подавал два аналогичных иска к Будиной, требования были удовлетворены, сказано в статье.

Певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга на более чем 500 тысяч рублей за «коммуналку». Его директор предоставил справку об отсутствии задолженности, но скандал не утихает. На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.