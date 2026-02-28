На месте авиакатастрофы в Боливии задержали 12 человек

По данным министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules, перевозивший купюры по заказу ЦБ, летел из города Санта-Крус в город Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. Погибли не менее 15 человек.