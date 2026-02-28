Ричмонд
На месте авиакатастрофы в Боливии задержали 12 человек

Выпавшие из самолета купюры полиция приняла решение сжечь, сообщил прокурор департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала 12 человек на месте крушения самолета ВВС Боливии, перевозившего купюры для центрального банка. Об этом сообщил глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес.

«К настоящему моменту у нас 12 задержанных, которые пытались унести эти деньги», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Прокурор также сообщил, что полиция приняла решение сжечь выпавшие из самолета купюры, которые пытались собрать пришедшие на место происшествия люди, несмотря на то, что Центробанк Боливии заявил, что они недействительны.

По данным министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules, перевозивший купюры по заказу ЦБ, летел из города Санта-Крус в город Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. Погибли не менее 15 человек.