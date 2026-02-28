Ричмонд
В Боливии сжигают деньги, выпавшие из разбившегося самолета

В Боливии после крушения военного самолёта, перевозившего крупную партию денег для Центробанка, местные жители попытались завладеть купюрами, что привело к вмешательству полиции и уничтожению банкнот.

Инцидент произошёл в пятницу возле аэропорта города Эль-Альто. Воздушное судно разбилось при посадке, из повреждённых упаковок высыпались деньги.

Собравшиеся на месте трагедии боливийцы мешали работе спасателей и медиков, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, однако люди возвращались вновь. Глава Центрального банка Давид Эспиноса заявил, что банкноты изъяты из обращения и будут сожжены, а их присвоение незаконно.

На кадрах телеканала Unitel видно, как сотрудники полиции и Центробанка сжигают изъятые купюры.

Ранее сообщалось, что в боливийском городе Эль-Альто потерпевший крушение самолет перевозил крупную сумму денег, и местные жители пытаются собрать разлетевшиеся купюры.

