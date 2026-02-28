В Боливии сжигают деньги, выпавшие из разбившегося самолета

Собравшиеся на месте трагедии боливийцы мешали работе спасателей и медиков, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, однако люди возвращались вновь. Глава Центрального банка Давид Эспиноса заявил, что банкноты изъяты из обращения и будут сожжены, а их присвоение незаконно.