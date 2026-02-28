АПА: в Каспийском море нашли тело азербайджанского рекордсмена Гиннеса

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, рекордсмена Гиннеса, нашли в Каспийском море. Об этом сообщило агентство АПА.
По его информации, Гасанзаде стал первым в мире ребенком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. В возрасте 7 лет он дотянулся до ног руками 3 тыс. раз за 1 час 44 минуты 25 секунд в позиции лежа.
За достижение Гасанзаде был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты. Мужчина также значился почетным членом в реестре рекордов Гиннеса, отмечает АПА.
Подробности смерти Гасанзаде не приводятся.