АПА: в Каспийском море нашли тело азербайджанского рекордсмена Гиннеса

Подробности смерти Алескера Гасанзаде не приводятся.

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, рекордсмена Гиннеса, нашли в Каспийском море. Об этом сообщило агентство АПА.

По его информации, Гасанзаде стал первым в мире ребенком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. В возрасте 7 лет он дотянулся до ног руками 3 тыс. раз за 1 час 44 минуты 25 секунд в позиции лежа.

За достижение Гасанзаде был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты. Мужчина также значился почетным членом в реестре рекордов Гиннеса, отмечает АПА.

Подробности смерти Гасанзаде не приводятся.