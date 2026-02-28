АПА: в Каспийском море нашли тело азербайджанского рекордсмена Гиннеса

По его информации, Гасанзаде стал первым в мире ребенком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. В возрасте 7 лет он дотянулся до ног руками 3 тыс. раз за 1 час 44 минуты 25 секунд в позиции лежа.