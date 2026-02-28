Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска

А ранее у берегов северных Курильских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Толчки зафиксировали в районе Северо-Курильска. Эпицентр находился в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 41 километра. Местные жители ощутили толчки с силой до 3 баллов.