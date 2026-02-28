Ричмонд
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска

В Новороссийские в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Как сообщили в краевом оперативном штабе, эпицентр толчков находился в море на глубине порядка 10 км.

Источник: Life.ru

Сейсмостанции зарегистрировали интенсивность подземных колебаний в пределах 2−3 баллов. По данным оперштаба, объекты городской инфраструктуры функционируют без нарушений, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

А ранее у берегов северных Курильских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Толчки зафиксировали в районе Северо-Курильска. Эпицентр находился в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 41 километра. Местные жители ощутили толчки с силой до 3 баллов.

