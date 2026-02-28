В Боливии подтвердили гибель 15 человек в авиакатастрофе

По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules, перевозивший купюры по заказу центрального банка страны, летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями, которые следовали по расположенной рядом дороге. На месте происшествия произошли столкновения между полицией и людьми, которые пытались собрать выпавшие из самолета купюры.