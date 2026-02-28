Разлетевшиеся при крушении самолёта в Боливии деньги ничего не стоят

«Эта серия банкнот не обладает законной платёжной силой», — сообщил руководитель ЦБ журналистам.
По словам Эспиносы, борт перевозил новую партию денег, которые ещё не прошли регистрацию в ЦБ. Именно поэтому они недействительны. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что местные жители пытались собирать разбросанные среди обломков купюры.
Напомним, трагедия произошла в городе Эль-Альто. Жертвами катастрофы стали не менее 15 человек.
Вокруг места падения собралась толпа зевак. Некоторые из них пытались подобрать разлетевшиеся банкноты, не подозревая, что те не представляют ценности. На месте продолжают работать спасатели и следователи, которым предстоит установить точные причины крушения.
