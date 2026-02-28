Разлетевшиеся при крушении самолёта в Боливии деньги ничего не стоят

Ранее сообщалось, что пассажиры самолёта авиакомпании Azur Air увидели взрывы и вспышки из двигателя на взлёте с вьетнамского острова Фукуок. Взрывы доносились из левого двигателя самолёта, а также были видны яркие вспышки пламени. После приземления люди кричали, что это их второй день рождения.