Кровавый курорт: похищенного сына авторитета нашли по частям на Бали

Райский остров Бали стал местом криминальной истории с похищением в духе «лихих 90-х», которое обернулось жестокой расправой. В джунглях найдены фрагменты тела Игоря Комарова — 28-летнего сына украинского криминального авторитета Сергея Комарова (прозвище «Комар»). Несколько дней назад весь интернет облетело видео, где избитый заложник умолял о помощи, демонстрируя следы пыток. Теперь стало известно, что спасти его не удалось.
«Ему сделали предложение, от которого он отказался»: почему убили заложника.
Когда в Сети появилось первое видео с Игорем Комаровым, у экспертов еще была надежда на его спасение. Криминалист Михаил Игнатов в предыдущих комментариях aif.ru отмечал, что убивать заложника преступникам обычно невыгодно: «За мертвого выкуп никто не даст». Однако реальность оказалась страшнее прогнозов.
После обнаружения останков (предварительно опознанных по татуировкам в виде римских цифр) Игнатов объяснил жестокость похитителей.
«Ему сделали предложение, от которого он, скорее всего, отказался или не согласился с ним. Или похитители поняли, что они ничего не добьются, никаких выплат не получат, поэтому решили таким образом избавиться от свидетеля», — заявил эксперт.
По его словам, если выкуп не приносят, судьба жертвы предрешена: в 90% случаев бандиты избавляются от человека. Роковую роль сыграла и огласка. Как только история попала в СМИ, а видео с пытками разлетелось по Telegram-каналам, у преступников остался только один путь — «зачистить концы».
«Привет с Родины»: кто заказал сына «Комара».
Главный вопрос, который сейчас волнует общественность: кто стоял за этим дерзким похищением на острове, где, по словам того же Игнатова, «все на расслабоне»? Эксперт уверен: местные жители (индонезийцы) тут ни при чем. Преступление было тщательно спланировано людьми, знакомыми с деятельностью семьи Комаровых.
Игнатов назвал основную версию, которую сейчас отрабатывают следователи:
«Наверняка у него были враги, недоброжелатели, те, кто заинтересован в его так называемом бизнесе. Основная версия — это украинский след, так сказать, “привет с Родины”. Слишком много у погибшего завязано было с Украиной, слишком много там было знакомств».
Эксперт не исключает, что преступники изначально планировали не похищение ради выкупа, а убийство, использовав «легенду» с захватом, чтобы сбить семью со следа. Это могла быть месть самому Игорю или его влиятельному отцу. В то же время он отметил, что полностью исключать «европейский след» (например, албанскую мафию) тоже нельзя, но украинское направление сейчас приоритетное.
Девушка-блогер, побег «Нарика» и следы колл-центров.
История обрастает все более мрачными и скандальными подробностями. Известно, что Игорь Комаров отдыхал на Бали не один, а в компании Ермака Петровского (сына еще одного авторитета по прозвищу «Нарик»). Именно во время совместной поездки на скутерах 15 февраля компания и пропала. Петровскому, по некоторым данным, чудом удалось сбежать. По другой версии, семья выплатила за него выкуп.
Косвенной виновницей трагедии называют блогера Еву Мишалову — девушку Комарова. Сыщики полагают, что местоположение молодых людей вычислили именно из-за нее: Ева опубликовала в соцсетях совместное фото с геолокацией, чем могла навести преступников на жертву. Сама блогер после новостей о похищении закрыла комментарии и не появлялась в инфополе.
Кроме того, вскрылась предыстория самого Игоря. На видео, которое он записал уже будучи в плену (в том числе, в Прощеное воскресенье), он попросил прощения у россиян и рассказал о своем «бизнесе». По данным СМИ, Комаров-младший был связан с сетью мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые «разводили» пенсионеров.
Он упоминал, что его крышевали сотрудники СБУ и местные авторитеты. Это объясняет, почему сумма выкупа была назначена в размере 10 миллионов долларов, а сама история закончилась так кроваво.
Что известно об останках и реакции полиции.
Части тела были найдены 27 февраля местными жителями во время пробежки в устье реки Вос недалеко от пляжа Кетевел. Они увидели ужасающую картину: сильно разложившиеся голову, правую ногу, части грудной клетки. Погибшего опознали предварительно по характерным татуировкам с римскими цифрами (циферблат часов) на руке и груди.
Индонезийская полиция через консульство запросила образцы ДНК матери Игоря для окончательной идентификации. Ранее правоохранители проводили массовые рейды на острове (досмотрено 120 авто и 50 мотоциклов), но по горячим следам выйти на похитителей не удалось.
Примечательно, что украинский МИД заявил: в первые недели после исчезновения к ним не поступало обращений от родственников, что породило слухи об инсценировке. Однако после обнаружения останков и комментариев экспертов эта версия кажется все менее состоятельной. Как резюмировал ранее Михаил Игнатов: «Инсценировать похищение, чтобы получить с родителей денег, если родители сами криминальные авторитеты, было бы плохой идеей. Несложно представить, что будет, когда родители поймут, что их разводят». Теперь семье предстоит хоронить сына, а всем помнить, что даже в раю не скрыться от криминального прошлого.