Большинство членов экипажа, разбившегося военного самолёта в Боливии, выжили

«В самолёте было восемь членов экипажа. Семеро были спасены и доставлены в больницы. Один числится пропавшим», — заявил представитель пожарной службы журналистам в эфире телеканала. Ранее поступила информация, что все члены экипажа погибли.
При этом представитель службы подтвердил, что общее число жертв трагедии достигло как минимум 15 человек. Ранее сообщалось, что лайнер врезался в автомобили на трассе.
Самолёт ВВС Боливии выполнял рейс из Санта-Круса в Эль-Альто. На его борту находились новые купюры для центрального банка. После крушения вокруг места падения собралась толпа местных жителей, пытавшихся собрать разлетевшиеся банкноты. Позже в ЦБ заявили, что эти деньги не имеют законной силы и не подлежат использованию.
Ранее в Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей. Причины падения борта устанавливаются.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.