Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство членов экипажа, разбившегося военного самолёта в Боливии, выжили

В Боливии появились новые подробности крушения военно-транспортного самолёта C-130 Hercules. Глава пожарной службы Павел Товар в эфире канала Bolivia TV опроверг информацию о гибели всех членов экипажа.

Источник: Life.ru

«В самолёте было восемь членов экипажа. Семеро были спасены и доставлены в больницы. Один числится пропавшим», — заявил представитель пожарной службы журналистам в эфире телеканала. Ранее поступила информация, что все члены экипажа погибли.

При этом представитель службы подтвердил, что общее число жертв трагедии достигло как минимум 15 человек. Ранее сообщалось, что лайнер врезался в автомобили на трассе.

Самолёт ВВС Боливии выполнял рейс из Санта-Круса в Эль-Альто. На его борту находились новые купюры для центрального банка. После крушения вокруг места падения собралась толпа местных жителей, пытавшихся собрать разлетевшиеся банкноты. Позже в ЦБ заявили, что эти деньги не имеют законной силы и не подлежат использованию.

Ранее в Боливии разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Трагедия произошла в городе Эль-Альто — воздушное судно рухнуло на оживленное шоссе, задев несколько автомобилей. Причины падения борта устанавливаются.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.