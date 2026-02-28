Большинство членов экипажа, разбившегося военного самолёта в Боливии, выжили

Самолёт ВВС Боливии выполнял рейс из Санта-Круса в Эль-Альто. На его борту находились новые купюры для центрального банка. После крушения вокруг места падения собралась толпа местных жителей, пытавшихся собрать разлетевшиеся банкноты. Позже в ЦБ заявили, что эти деньги не имеют законной силы и не подлежат использованию.