Страшные версии: в деле пропавшей девочки в Смоленске до сих пор много тайн

«К примеру, за несколько дней до этого у нас пропадал другой ребенок: он провалился в люк и провел там несколько часов, пока его не нашли. Как оценить действия волонтеров в такой ситуации? Если бы Сашу не похитили, а с ней произошло что-то похожее? Волонтеры своими силами закрыли огромное пространство. Изучив его, они смогли с уверенностью сказать: “Здесь девочки нет, нужно искать в другом месте”», — подчеркнул Василевич.