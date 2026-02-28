Страшные версии: в деле пропавшей девочки в Смоленске до сих пор много тайн

Вечером 26 февраля в Смоленске завершилась трехдневная эпопея, потрясшая всю страну. Девятилетняя Александра Ф., которая утром 24 числа вышла во двор погулять с собакой и пропала, обнаружена живой и здоровой. Но радость от счастливого финала обернулась шоком: выяснилось, что ребенка похитили. Подробности масштабной операции, роковая «девятка» и отказ фигурантов от показаний — в материале aif.ru.
«Овраги, люки и промзоны»: руководитель «Сальвара» о трех днях ада.
Поиски Александры стали одними из самых сложных и массовых в регионе за последнее время. Руководитель поискового отряда «Сальвар» Юрий Василевич в беседе с aif.ru признался: изначально никто не подозревал о криминале, поэтому пришлось отрабатывать квадрат за квадратом в экстремальных условиях.
«Поиски велись практически круглосуточно. Основную сложность изначально представлял рельеф местности вокруг дома девочки: овраги, лесные полосы, участки СНТ. Открытые люки, старые заброшенные коммуникации — всё это сильно осложняло работу, особенно в первый день», — рассказал Василевич.
Волонтеры и правоохранители прочесывали местность с фонариками в руках, понимая, что любая ошибка может стоить жизни ребенку.
«Если мы считали, что какой-то участок в ночное время был проверен не полностью или некачественно, его повторно осматривали уже в светлое время суток», — отметил глава «Сальвара».
В зону тотальной проверки попали не только овраги и леса, но и городская инфраструктура.
«Осматривались подъезды, подвалы и гаражные кооперативы. Полиция вскрывала те боксы, которые вызывали подозрение. Проверяли чердаки, затопленные коммуникации, заброшенные фундаменты. Также осматривали водоемы, расположенные рядом. Кроме того, в зону поиска попали промзоны и различные склады», — перечислил собеседник.
За трое суток к прочесыванию местности присоединились более 2 тысяч человек.
Почему искали в оврагах, если девочку украли?
На первый взгляд, проверка оврагов и люков при похищении кажется нелогичной. Однако Юрий Василевич объяснил, почему тактика была верной: правда открылась только в самом конце.
«Здесь сложно недооценить чью-либо роль, потому что изначально, приступая к поискам, никто не знал, что девочка похищена. Была только информация о пропаже ребенка. До тех пор, пока не будут собраны факты, указывающие на криминал, необходимо отрабатывать все варианты», — пояснил он.
Волонтеры отрабатывали «гражданские» версии, с которыми умеют работать профессионально. И примеры таких страшных случайностей были буквально накануне.
«К примеру, за несколько дней до этого у нас пропадал другой ребенок: он провалился в люк и провел там несколько часов, пока его не нашли. Как оценить действия волонтеров в такой ситуации? Если бы Сашу не похитили, а с ней произошло что-то похожее? Волонтеры своими силами закрыли огромное пространство. Изучив его, они смогли с уверенностью сказать: “Здесь девочки нет, нужно искать в другом месте”», — подчеркнул Василевич.
Полицейские на первом этапе работали бок о бок с добровольцами. «По сути, задачи правоохранителей на определенном этапе поисков совпадали с нашими. Когда же стало окончательно ясно, что произошло похищение, вектор их внимания сместился, но сам характер поисковых действий не изменился. Появились версии о том, что похититель мог убить ребенка, закопать или спрятать тело. Все эти версии нужно было отрабатывать, а для этого требуется большое количество людей», — подытожил руководитель ПСО.
«Девятка» и детский сад: как вычислили похитителя.
Главным козырем следствия стали камеры видеонаблюдения. Выйти на след преступника удалось благодаря записям с домофонов и уличных камер, в объектив которых попала подозрительная машина.
«Полицейские обнаружили зацепку, когда по камерам стало понятно, что “девятка” (ВАЗ-2109) может быть причастна к исчезновению девочки. Начали заниматься выяснением номеров, пытаться найти её по камерам», — сообщил Василевич.
Информация о серебристой «девятке» мгновенно разлетелась по волонтерским чатам. Люди начали массово скидывать записи с видеорегистраторов.
«Мы запрашивали записи с видеорегистраторов у жителей города, нам присылали много материала, мы просматривали все в надежде зацепиться за номера. Это было непросто: в районе было много похожих автомобилей, а четкого изображения госномера долго не удавалось найти», — вспоминает руководитель «Сальвара».
В итоге автомобиль нашли брошенным недалеко от места преступления. Номера вывели на старого владельца, но эксперты вычислили реального хозяина.
«Дальше полиция начала работу по выявлению места, где этот человек мог бы находиться», — добавил Василевич.
В СК уточнили, что автомобиль был детально осмотрен, изъяты важные улики, а судебно-генетическая экспертиза подтвердила причастность фигуранта к похищению девочки.
Ссылаются на Конституцию: фигуранты молчат.
Злоумышленником оказался ранее судимый за хранение наркотиков Сергей Грищенков. На допросе он признался, что держал ребенка в квартире своей сожительницы в Заднепровском районе Смоленска — на улице Маршала Еременко. Однако после предъявления обвинения риторика изменилась.
Как стало известно aif.ru от источника в правоохранительных органах, подозреваемый и его сожительница перестали сотрудничать со следствием.
«От показаний фигуранты отказываются, ссылаясь на ст. 51 Конституции ВС РФ», — сообщил собеседник издания.
В пресс-службе СК Смоленской области подтвердили, что обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
«26 февраля девочка была обнаружена в квартире… вместе с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Роль женщины в совершении преступления устанавливается», — рассказали в ведомстве.
Мотивы похищения пока неизвестны. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых.
Напомним, Александра пропала утром 24 февраля. Девочка вышла во двор выгуливать собаку, буквально на ходу накинув куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи. Когда она не вернулась, родители забили тревогу. К поискам подключились сотрудники СК, МВД, МЧС, ОМОН Росгвардии и добровольцы ПСО «Сальвар». К счастью, ребенка удалось спасти.