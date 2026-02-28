Пропали на Кваркуше: спасатель сделал заявление о судьбе пятерых уфимцев

«В условиях сильных морозов и без наличия жилья городской человек обречен, но в этой истории мы говорим о людях, которые шли в поход, то есть, они подготовлены и низкие температуры не представляют какой-то особой проблемы. Они одеты по погодным условиям, в непродуваемую одежду, у них явно должно быть соответствующее снаряжение. Им есть, в чем ночевать, есть продукты. Так что, думаю, все должно быть хорошо. Вполне возможно, они могут и сами выйти, объявиться или отправить кого-то, кто скажет, где все остальные, откуда их надо эвакуировать», — добавил Киселев.