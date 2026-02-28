Пропали на Кваркуше: спасатель сделал заявление о судьбе пятерых уфимцев

Пермский край охвачен тревогой: уже четвертые сутки спасатели, волонтеры и кинологи прочесывают заснеженные склоны плато Кваркуш в поисках группы туристов из Уфы. Пятеро мужчин отправились в зимнее путешествие на снегоходах, но не вернулись в срок и не выходят на связь. Что произошло с путешественниками и есть ли у них шансы выжить в условиях дикой природы и аномального холода — в материале aif.ru.
«Загуляли» или лавина? Эксперт о сценариях ЧП.
Ситуация, в которой оказалась группа уфимцев, остается тревожной, но, по мнению профессионалов, далеко не безнадежной. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru разобрал возможные сценарии развития событий.
Самый страшный вариант развития событий специалисты практически исключают, хотя и не снимают его со счетов полностью.
«Самый страшный и при этом самый маловероятный сценарий — их могла накрыть лавина. Мощный сход снега в это время года возможен. Но маловероятно, что все пять туристов на снегоходах могли оказаться в одной точке», — подчеркнул Денис Киселев.
По словам эксперта, гораздо чаще причиной задержек в подобных походах становится человеческий или технический факторы: туристы могли недооценить срок прохождения маршрута или могли случиться технические неполадки.
«Просто люди загуляли. Планировали, что смогут, условно, пройти маршрут за два дня, а оказалось, там три или четыре дня понадобилось. Просто захотели подольше остаться на месте. Такое бывает. Нельзя исключать, что техника ломается. Могла произойти поломка, с которой решили разобраться на месте. Сотовой связи нет, чтоб сообщить о произошедшем. Я думаю, что наиболее вероятная причина задержки группы — проблема с техникой. Четыре дня для такого события, которое изначально не было запланировано как однодневное, не является фатальной задержкой», — резюмировал он.
Есть ли шанс выжить: вердикт спасателя.
В районе поисков ночная температура опускается до −30 градусов, и этот факт больше всего пугает родственников пропавших. Однако Денис Киселев призывает не паниковать раньше времени, напоминая, что пропавшие — не случайные прохожие, а подготовленные туристы.
«Мы сейчас на так называемом пограничном варианте, когда люди были обязаны вернуться четыре дня назад и не вернулись. Говорить о том, чтобы считать их погибшими, очень преждевременно. Думать о плохом не нужно, но стоит задуматься, что произошло», — призывает спасатель.
Эксперт пояснил, что главное для туристов в данной ситуации — экипировка и снаряжение, которое они должны были взять с собой в многодневный поход.
«В условиях сильных морозов и без наличия жилья городской человек обречен, но в этой истории мы говорим о людях, которые шли в поход, то есть, они подготовлены и низкие температуры не представляют какой-то особой проблемы. Они одеты по погодным условиям, в непродуваемую одежду, у них явно должно быть соответствующее снаряжение. Им есть, в чем ночевать, есть продукты. Так что, думаю, все должно быть хорошо. Вполне возможно, они могут и сами выйти, объявиться или отправить кого-то, кто скажет, где все остальные, откуда их надо эвакуировать», — добавил Киселев.
Точка на карте: куда и зачем отправились туристы.
Пятеро жителей Уфы прибыли в деревню Золотанка (Пермский край) 20 февраля 2026 года. Оставив там два автомобиля (грузовой и легковой), они пересели на пять снегоходов и отправились вглубь территории. Их целью было плато Кваркуш — горный хребет, находящийся примерно в 100 километрах от точки старта.
Путешественники планировали добраться до так называемого «дома Иванова» — небольшой туристической избы на юго-западной окраине плато. Это жилище было построено друзьями погибшего путешественника Андрея Иванова и служит приютом для туристов.
По плану, группа должна была провести там несколько дней, а 24 февраля вернуться в Золотанку через Цепелские поляны и Ошмас, однако в назначенный срок на связь никто не вышел.
Кто они? Личности пропавших.
По данным на 27 февраля, спасатели и правоохранители работают с полными данными членов группы. В поисковом деле фигурируют имена пяти мужчин:
· Александр М. (59 лет);
· Алик К.;
· Дмитрий Ч.;
· Сергей Я. (67 лет);
· Абу М. (45 лет). (По информации источника «Известий», одного из пропавших также называют Мохамадд М.).
Близкие характеризуют их как опытных путешественников, которые более 20 лет совершали подобные заезды на снегоходах. Впрочем, по данным некоторых СМИ, опытным инструктором в группе был только один из мужчин, остальным навыков управления снегоходом могло не хватать.
Ошибка, усложнившая поиски.
Важное обстоятельство, которое сейчас отмечают все эксперты: группа отправилась на маршрут, не зарегистрировав его в МЧС. Это является нарушением правил безопасности и значительно усложняет работу спасателей, лишая их точных данных о маршруте и контрольных сроках.
Кроме того, погода сыграла против туристов. 23−24 февраля в районе Золотанки бушевала сильная метель, которая могла сбить путешественников с пути или замедлить их движение.
Масштабная операция: кого подключили к поискам.
По факту исчезновения группы туристов Следственное управление СК России по Пермскому краю уже возбудило уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил представить доклад о ходе расследования.
К спасательной операции привлечены колоссальные силы:
· Сотрудники МЧС России;
· Правоохранительные органы;
· Специалисты Пермской краевой службы спасения;
· Аварийно-спасательные формирования соседних округов;
· Волонтеры.
Всего в поисковой задействована группировка из 31 человека и 16 единиц техники, включая специалистов беспилотной авиации. Обследование труднодоступных участков ведется с воздуха с использованием вертолета.
На 27 февраля 2026 года, местонахождение пятерых уфимцев неизвестно. Спасатели не прекращают работу ни на час, надеясь, что эксперты правы, и туристы просто пережидают непогоду в надежном укрытии.