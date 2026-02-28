Ричмонд
47-летний мужчина погиб в ДТП с автобусом в Братске

Водитель «НЕФАЗа» не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 28 февраля в Братске на перекрёстке улицы Коммунальной и проезда Строителей, в центре города, произошла смертельная авария. Столкнулись иномарка «Honda Civic» и маршрутный автобус «НЕФАЗ». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Иркутской области.

47 летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия — медики не успели оказать ему помощь. В момент ДТП в автобусе находился только водитель, который не получил травм и не пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

По факту аварии назначена проверка.

Напомним, на Байкале открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон.