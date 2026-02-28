В Бурятии осудили двух мужчин за попытку вывоза более 15 тонн нефрита в КНР

Установлено, что мужчины с февраля по март 2025 года приобрели в Тункинском районе Бурятии незаконно добытый природный необработанный нефрит — всего 248 глыб массой более 15 тонн. Общая стоимость — свыше 92 млн рублей. «Камни они упаковали в мешки, поместили в деревянные ящики, затем перевезли в Иркутск, где незаконно хранили в ангаре для дальнейшей контрабанды в Китай», — пояснили в прокуратуре.