В Бурятии осудили двух мужчин за попытку вывоза более 15 тонн нефрита в КНР

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно и штафу в 300 тыс. рублей двух жителей Бурятии, собиравшихся незаконно вывезти из республики в КНР более 15 тонн нефрита. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 30, п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важных ресурсов) и ч. 3 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита). Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчины с февраля по март 2025 года приобрели в Тункинском районе Бурятии незаконно добытый природный необработанный нефрит — всего 248 глыб массой более 15 тонн. Общая стоимость — свыше 92 млн рублей. «Камни они упаковали в мешки, поместили в деревянные ящики, затем перевезли в Иркутск, где незаконно хранили в ангаре для дальнейшей контрабанды в Китай», — пояснили в прокуратуре.
Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Бурятия, нефрит конфискован в доход государства.
Нефрит — полудрагоценный минерал, включен в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Добывают нефрит главным образом для последующего экспорта в Китай, где его называют «зеленым золотом» и «священным камнем». В России порядка 90% запасов сортового нефрита, включая самый ценный вид — белый, сосредоточено на территории Бурятии.