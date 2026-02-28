Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области вновь объявили воздушную опасность

Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности вновь объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.