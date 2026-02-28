В Липецкой области вновь объявили воздушную опасность

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности вновь объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.
Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности вновь объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.