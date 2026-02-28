В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал он в своем канале в Max.
