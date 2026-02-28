Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате столкновения автобуса с легковушкой в Братске погиб один человек

В Братске на перекрёстке улицы Коммунальной и проезда Строителей столкнулись Honda Civic и маршрутный автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: Life.ru

В результате столкновения автобуса с легковушкой в Братске погиб один человек. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38.

В результате аварии 47-летний водитель седана погиб на месте до приезда скорой. Во время происшествия в автобусе находился один водитель, который не пострадал.

«В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — утончили в ведомстве.

Ранее в Милане трамвай сошёл с рельсов. Два человека погибли и более 40 пострадали. Среди жертв оказался 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, был сбит вагоном. Второй погибший изначально был госпитализирован в критическом состоянии, но позже скончался в больнице. Перед тем как влететь в магазин, состав задел нескольких прохожих, которые оказались зажаты под конструкцией.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.