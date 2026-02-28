В результате столкновения автобуса с легковушкой в Братске погиб один человек. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38.
В результате аварии 47-летний водитель седана погиб на месте до приезда скорой. Во время происшествия в автобусе находился один водитель, который не пострадал.
«В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — утончили в ведомстве.
Ранее в Милане трамвай сошёл с рельсов. Два человека погибли и более 40 пострадали. Среди жертв оказался 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, был сбит вагоном. Второй погибший изначально был госпитализирован в критическом состоянии, но позже скончался в больнице. Перед тем как влететь в магазин, состав задел нескольких прохожих, которые оказались зажаты под конструкцией.
