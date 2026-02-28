В доме Комсомольска‑на‑Амуре из‑за незаконной перепланировки обрушились перекрытия

За незаконную перепланировку предусмотрена административная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ: для граждан — штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, суд может обязать собственника вернуть помещение в исходное состояние.