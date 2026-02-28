В доме Комсомольска‑на‑Амуре из‑за незаконной перепланировки обрушились перекрытия

В многоквартирном доме Комсомольска‑на‑Амуре из‑за самовольной перепланировки произошло обрушение перекрытий. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», инцидент случился в доме № 26/2 на улице Сидоренко.
Владелец квартиры № 24 на третьем этаже проводил перепланировку без необходимых разрешений, что привело к обрушению плит перекрытия между его квартирой и кровлей дома. Также произошло локальное разрушение плиты между квартирами на втором и третьем этажах.
К счастью, пострадавших нет — жильцы были оперативно эвакуированы.
Сразу после происшествия на место выехали инспекторы регионального госжилнадзора совместно с представителями прокуратуры Комсомольска‑на‑Амуре. Для предотвращения дальнейшего разрушения управляющая компания установила временные деревянные опоры в двух квартирах.
По итогам заседания межведомственной комиссии администрации города три квартиры признаны непригодными для проживания и подлежат капитальному ремонту. Жильцов этих квартир расселят в маневренный фонд в ближайшее время.
В отношении собственника квартиры, который устроил незаконную перепланировку, будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности.
В главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края напоминают, что любая перепланировка или переустройство в жилых помещениях должны быть согласованы с органами местного самоуправления. Самовольное вмешательство в конструкции многоквартирного дома угрожает безопасности жильцов и может привести к трагическим последствиям.
За незаконную перепланировку предусмотрена административная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ: для граждан — штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, суд может обязать собственника вернуть помещение в исходное состояние.