Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы, работают расчёты ПВО

Громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. Очевидцы видели яркие вспышки и дым после уничтожения дронов в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об опасности атаки БПЛА в регионе.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками село Кистер в Погарском районе Брянской области, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Пострадавший госпитализирован. В ходе атаки также был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.
