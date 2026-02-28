Ричмонд
Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы, работают расчёты ПВО

В пригороде Тулы прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает SHOT.

Громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. Очевидцы видели яркие вспышки и дым после уничтожения дронов в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками село Кистер в Погарском районе Брянской области, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Пострадавший госпитализирован. В ходе атаки также был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

