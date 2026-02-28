Беспорядки и 15 погибших. Главное о крушении самолета с деньгами в Боливии

Самолет Вооруженных сил Боливии С-130 Hercules упал на шоссе в городе Эль-Альто и столкнулся с несколькими автомобилями, сообщили местные СМИ. В результате погибли 15 человек, 28 получили ранения.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
- По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом.
- Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями на шоссе.
Жертвы и пострадавшие
- 15 человек погибли, еще 28 пострадали в результате авиакатастрофы, сообщила министр здравоохранения страны Марсела Флорес.
- Семь из восьми членов экипажа живы и доставлены в больницы, восьмой числится пропавшим без вести, заявил глава пожарной службы Павел Товар.
Груз
- Во время падения из самолета рассыпались новые купюры, которые он перевозил для Центробанка.
- Эти купюры не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы ЦБ, заявил председатель центрального банка страны Давид Эспиноса.
Беспорядки
- Тем не менее вокруг места происшествия скопилось много людей, которые пытались подойти к самолету и собрать деньги.
- Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их.
- Полицейские задержали 12 человек на месте крушения самолета, которые пытались унести деньги, сообщил глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес.