Беспорядки и 15 погибших. Главное о крушении самолета с деньгами в Боливии

Полицейские задержали 12 человек, которые пытались унести разбросанные купюры.

Источник: U.S. Air Force

Самолет Вооруженных сил Боливии С-130 Hercules упал на шоссе в городе Эль-Альто и столкнулся с несколькими автомобилями, сообщили местные СМИ. В результате погибли 15 человек, 28 получили ранения.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • По данным Министерства обороны Боливии, самолет C-130 Hercules летел из города Санта-Крус в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом.
  • Согласно версии управления гражданской авиации, воздушное судно выехало за пределы полосы и столкнулось с автомобилями на шоссе.

Жертвы и пострадавшие

  • 15 человек погибли, еще 28 пострадали в результате авиакатастрофы, сообщила министр здравоохранения страны Марсела Флорес.
  • Семь из восьми членов экипажа живы и доставлены в больницы, восьмой числится пропавшим без вести, заявил глава пожарной службы Павел Товар.

Груз

  • Во время падения из самолета рассыпались новые купюры, которые он перевозил для Центробанка.
  • Эти купюры не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы ЦБ, заявил председатель центрального банка страны Давид Эспиноса.

Беспорядки

  • Тем не менее вокруг места происшествия скопилось много людей, которые пытались подойти к самолету и собрать деньги.
  • Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их.
  • Полицейские задержали 12 человек на месте крушения самолета, которые пытались унести деньги, сообщил глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес.