Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Несколько взрывов прогремело в Тульской области

Несколько взрывов прогремело в Тульской области. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Shot.

Несколько взрывов прогремело в Тульской области. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Shot.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Как рассказали местные жители, сильные хлопки также слышали в районах Узловой и Новомосковска. Уточняется, что в небе были заметны яркие вспышки и дым после уничтожения беспилотников.

На данный момент официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 05:41 предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе, передает Telegram-канал.

Министерство обороны России на момент публикации материала не комментировало эту информацию.

Ночью 28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше