На месте крушения самолета в Боливии задержали 12 человек

Правоохранительные органы взяли под стражу 12 человек в районе авиакатастрофы военно-транспортного самолета Боливии, на борту которого находились деньги для Центрального банка. Об этом сообщил глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес.
«К настоящему моменту у нас 12 задержанных, которые пытались унести эти деньги», — заявил он в ходе брифинга, показанного телеканалом Bolivia TV.
Представитель обвинения также уточнил, что правоохранителями было принято решение уничтожить огнем банкноты, рассыпавшиеся после падения воздушного судна. Эти купюры пытались собрать граждане, прибывшие на место инцидента, хотя Боливийский центробанк уже объявил их не имеющими ценности.
По данным Минобороны страны, транспортный самолет C-130 Hercules, осуществлявший перевозку банкнот по заказу Центробанка, совершал рейс из Санта-Круса в Эль-Альто и потерпел крушение вблизи аэропорта. По предварительной версии гражданской авиации, воздушное судно сошло с взлетно-посадочной полосы и совершило столкновение с автомобилями на прилегающей дороге. В результате происшествия погибло не менее 15 человек.