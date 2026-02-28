На месте крушения самолета в Боливии задержали 12 человек

По данным Минобороны страны, транспортный самолет C-130 Hercules, осуществлявший перевозку банкнот по заказу Центробанка, совершал рейс из Санта-Круса в Эль-Альто и потерпел крушение вблизи аэропорта. По предварительной версии гражданской авиации, воздушное судно сошло с взлетно-посадочной полосы и совершило столкновение с автомобилями на прилегающей дороге. В результате происшествия погибло не менее 15 человек.