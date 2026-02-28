Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске общался с близкими людьми записками

Житель Смоленска, обвиняемый в похищении девятилетней девочки, поддерживал связь с матерью, братом и сожительницей через записки, поскольку постоянно опасался прослушки. Об этом сообщила соседка мужчины в беседе с ТАСС.
— У мужика откровенно с головой уже не все в порядке. У него постоянная паранойя, что его прослушивают. Он живет с мамой и братом, еще есть некая женщина, с которой он сожительствует, с ними он общается через записки, — рассказала она агентству.
До этого одна из соседок семьи рассказала, что мать школьницы общалась с мужчиной, и девочка его знала. Именно поэтому, как полагает женщина, ребенок без возмущений и криков последовал за похитителем.
Мотивы похитителя до сих пор остаются невыясненными. При этом эксперты считают, что они вряд ли были сексуальными. Существует версия, что мужчина похитил ребенка по чьему-то заказу.
Пропавшую в Смоленске школьницу нашли живой на третий день поисков. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».