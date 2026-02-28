Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над территорией России

За ночь субботы, 28 февраля, силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

За ночь субботы, 28 февраля, силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Из них 40 беспилотников сбили над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью.

Также 10 дронов уничтожили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.

Губернатор Александр Хинштейн днем ранее заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергообъект в Беловском районе погиб доброволец бригады «БАРС-Курск».

В тот же день в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше