Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над территорией России

За ночь субботы, 28 февраля, силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Из них 40 беспилотников сбили над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью.
Также 10 дронов уничтожили над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
Губернатор Александр Хинштейн днем ранее заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на энергообъект в Беловском районе погиб доброволец бригады «БАРС-Курск».
В тот же день в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.