«На моих глазах выносили тела»: что говорят очевидцы о трагедии в Щучинске

Как отмечает телеканал, страшная трагедия случилась в десять вечера в известном щучинском кафе «Центр плова». В тот момент в зале было многолюдно. Выжившие вспоминают, все случилось за считанные секунды. Прогремел взрыв, помещение моментально охватило пламя.
Люди выбегали на улицу, некоторые прыгали в окна и падали в снег. Они лежали в сугробах босые и без волос.
«Люди просто в огне выбегали с окон, все было в крови, очень много людей. На самом деле очень страшно. У меня окна буквально выходят на это заведение. На моих глазах выносили просто тела людей, заворачивали их, увозили. А людей откачивали прям на улице. Не хватало людей просто для оказания помощи. Девушку прям на полу, прям на земле мужчина откачивал. Всем пытались помочь», — поделилась Томирис Хабен.
Кафе было пристроено к жилой пятиэтажке. Микрорайон экстренно оцепили, людей эвакуировали. Сотрудники ДЧС работали на износ. Мертвых и живых выносили на руках.
«Здесь вытаскивали трупы, получается, вот они вот сзади меня лежали. Приезжала “скорая”, увозила пострадавших. Пожарные не могли потушить огонь: получается, перед они потушили, зад не могли — вот, где кухня, потому что там упали провода и било током», — вспоминает Дауылбай Айдос.
Среди жертв оказалась 16-летняя девочка. Самому старшему из погибших было 45. Что стало причиной взрыва, выясняет следствие. Основная версия — все случилось из-за неправильного обращения с газовыми баллонами.
Пока эксперты ищут виновных, семьи оплакивают страшную потерю. В местных пабликах делятся фотографиями погибших и выражают соболезнования. Похороны начнутся уже сегодня.