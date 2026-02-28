«На моих глазах выносили тела»: что говорят очевидцы о трагедии в Щучинске

«Люди просто в огне выбегали с окон, все было в крови, очень много людей. На самом деле очень страшно. У меня окна буквально выходят на это заведение. На моих глазах выносили просто тела людей, заворачивали их, увозили. А людей откачивали прям на улице. Не хватало людей просто для оказания помощи. Девушку прям на полу, прям на земле мужчина откачивал. Всем пытались помочь», — поделилась Томирис Хабен.