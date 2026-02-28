ПВО за ночь сбила 97 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства ПВО за ночь нейтрализовали 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Перехват воздушных целей был осуществлён в небе над несколькими российскими регионами, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Из этого количества 40 беспилотников уничтожены над Крымом, 22 — над Брянской областью и 16 — над Белгородской областью. Над акваторией Чёрного моря перехвачено 10 аппаратов, над Краснодарским краем — четыре. Ещё по два БПЛА сбито над территориями Курской и Калужской областей, и один — над Тульской областью.
Ранее сообщалось, что в Брянской области из-за атаки дронов повреждены четыре автомобиля.