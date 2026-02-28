ПВО за ночь сбила 97 украинских беспилотников над регионами РФ

Из этого количества 40 беспилотников уничтожены над Крымом, 22 — над Брянской областью и 16 — над Белгородской областью. Над акваторией Чёрного моря перехвачено 10 аппаратов, над Краснодарским краем — четыре. Ещё по два БПЛА сбито над территориями Курской и Калужской областей, и один — над Тульской областью.