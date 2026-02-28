Двоих жителей Находки осудят за организацию нелегального казино.

Следователи СК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела против двоих жителей Находки, которые больше трех лет возглавляли нелегальный игорный бизнес. С января 2023 по февраль 2026 года они организовали казино в самовольной постройке недалеко от дома на улице Постышева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.