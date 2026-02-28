Ричмонд
Двоих жителей Находки осудят за организацию нелегального казино

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела против двоих жителей Находки, которые больше трех лет возглавляли нелегальный игорный бизнес. С января 2023 по февраль 2026 года они организовали казино в самовольной постройке недалеко от дома на улице Постышева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Доход за это время набежал немалый — не меньше 1,1 миллиона рублей. Преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Приморью. Следователи нагрянули в казино с обыском, изъяли технику, средства связи и наличку, добытую нелегальным путем.

Уголовное дело заведено по статье о незаконной организации азартных игр вне игорной зоны, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Материалы уже готовы к передаче в суд.