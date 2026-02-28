О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев полицейские

Полицейские отмечают, что способы обмана, используемые мошенниками, постоянно совершенствуются. В арсенале злоумышленников множество схем, направленных на хищение денежных средств.
«Они могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, операторами сотовой связи, а также знакомыми или родственниками. Конечная цель преступников — получить доступ к личным данным и похитить деньги».ДП области Абай.
Важно соблюдать правила безопасности:
- Не переходить по подозрительным ссылкам. Ссылки, поступившие в сообщениях с незнакомых номеров или от неизвестных отправителей, могут вести на фишинговые сайты. Переход по такой ссылке создает риск передачи персональных данных злоумышленникам.
- Никому не сообщать данные банковской карты. Номер карты, CVV-код, а также коды подтверждения из SMS-сообщений являются конфиденциальной информацией. Сотрудники банков никогда не запрашивают эти сведения по телефону. Если собеседник требует их назвать — он мошенник.
- Не переводить деньги незнакомым лицам. Сообщения о выигрыше, блокировке аккаунта или происшествии с родственником — распространенные способы психологического давления. Мошенники используют запугивание и стремятся вызвать сильные эмоции, чтобы подтолкнуть к необдуманным действиям. Не следует принимать поспешных решений.
Если у вас есть какие-либо сомнения, необходимо остановиться и проверить информацию. Мошенники стремятся воздействовать на эмоции, торопят и запугивают. Сохраняйте спокойствие, перепроверьте полученные сведения, обратившись в официальные источники, и посоветуйтесь с близкими. При возникновении подозрений или при столкновении с мошенничеством незамедлительно звоните по номеру «102». Своевременное обращение может защитить от преступных посягательств не только вас, но и других граждан.
Кроме того, в Казахстане активизировались мошенники, предлагающие «выгодно инвестировать» в цифровой тенге. Эксперты разъяснили, что цифровая валюта не является инструментом для спекуляций и ее курс всегда привязан к наличному тенге.