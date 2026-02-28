О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев полицейские

Если у вас есть какие-либо сомнения, необходимо остановиться и проверить информацию. Мошенники стремятся воздействовать на эмоции, торопят и запугивают. Сохраняйте спокойствие, перепроверьте полученные сведения, обратившись в официальные источники, и посоветуйтесь с близкими. При возникновении подозрений или при столкновении с мошенничеством незамедлительно звоните по номеру «102». Своевременное обращение может защитить от преступных посягательств не только вас, но и других граждан.