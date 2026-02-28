Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев полицейские

Департамент полиции области Абай предупреждает граждан о новых схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Полицейские отмечают, что способы обмана, используемые мошенниками, постоянно совершенствуются. В арсенале злоумышленников множество схем, направленных на хищение денежных средств.

«Они могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, операторами сотовой связи, а также знакомыми или родственниками. Конечная цель преступников — получить доступ к личным данным и похитить деньги».ДП области Абай.

Важно соблюдать правила безопасности:

  • Не переходить по подозрительным ссылкам. Ссылки, поступившие в сообщениях с незнакомых номеров или от неизвестных отправителей, могут вести на фишинговые сайты. Переход по такой ссылке создает риск передачи персональных данных злоумышленникам.
  • Никому не сообщать данные банковской карты. Номер карты, CVV-код, а также коды подтверждения из SMS-сообщений являются конфиденциальной информацией. Сотрудники банков никогда не запрашивают эти сведения по телефону. Если собеседник требует их назвать — он мошенник.
  • Не переводить деньги незнакомым лицам. Сообщения о выигрыше, блокировке аккаунта или происшествии с родственником — распространенные способы психологического давления. Мошенники используют запугивание и стремятся вызвать сильные эмоции, чтобы подтолкнуть к необдуманным действиям. Не следует принимать поспешных решений.

Если у вас есть какие-либо сомнения, необходимо остановиться и проверить информацию. Мошенники стремятся воздействовать на эмоции, торопят и запугивают. Сохраняйте спокойствие, перепроверьте полученные сведения, обратившись в официальные источники, и посоветуйтесь с близкими. При возникновении подозрений или при столкновении с мошенничеством незамедлительно звоните по номеру «102». Своевременное обращение может защитить от преступных посягательств не только вас, но и других граждан.

ДП области Абай

Кроме того, в Казахстане активизировались мошенники, предлагающие «выгодно инвестировать» в цифровой тенге. Эксперты разъяснили, что цифровая валюта не является инструментом для спекуляций и ее курс всегда привязан к наличному тенге.