Расчёты ПВО за ночь сбили 97 БПЛА ВСУ над регионами России и Чёрным морем

Наибольшее количество дронов — 40 — сбили над территорией Республики Крым. 22 БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Ещё 16 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, десять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Краснодарского края. По два БПЛА перехватили над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.
Ранее на НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА ВСУ. По предварительной информации пострадавших нет. По уточнённой информации, горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м. В тушении участвовали 39 человек, привлечено 13 единиц техники.
