Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО за ночь сбили 97 БПЛА ВСУ над регионами России и Чёрным морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 40 — сбили над территорией Республики Крым. 22 БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Ещё 16 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, десять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Краснодарского края. По два БПЛА перехватили над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.

Ранее на НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА ВСУ. По предварительной информации пострадавших нет. По уточнённой информации, горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м. В тушении участвовали 39 человек, привлечено 13 единиц техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше