Двое детей пострадали в ДТП в Магаданской области

На федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области столкнулись легковой автомобиль Toyota HiAce Regius и «Камаз», пострадали три человека, в том числе двое детей 9 и 11 лет, передает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota HiAce Regius не справилась с управлением и врезалась во встречный «Камаз», которым управлял 38‑летний мужчина. В результате столкновения телесные повреждения получили три человека: сама водитель легковушки и два пассажира — дети 9 и 11 лет.
«Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящее время сотрудники региональной Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
