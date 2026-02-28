Двое детей пострадали в ДТП в Магаданской области

По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota HiAce Regius не справилась с управлением и врезалась во встречный «Камаз», которым управлял 38‑летний мужчина. В результате столкновения телесные повреждения получили три человека: сама водитель легковушки и два пассажира — дети 9 и 11 лет.