Пожар на НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидирован

Оперштаб сообщил о полной ликвидации пожара на НПЗ на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона в Тelegram-канале.

«Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района полностью ликвидирован. Было задействовано 39 человек и 13 единиц техники. Пожар возник в результате атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 февраля украинские дроны атаковали Краснодарский край. Произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ также атаковали Брянскую область. Боевики выпустили по территории региона несколько дронов-камикадзе в ночь на 28 февраля. Житель населенного пункта Кистер получил ранения, его доставили в больницу.

