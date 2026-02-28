Сноубордисты в Красной Поляне наткнулись на медведицу с медвежатами

Во время фрирайда в районе курорта Красная Поляна в Краснодарском крае сноубордисты неожиданно обнаружили берлогу бурой медведицы с медвежатами. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале видеоагентства Ruptly.
На опубликованном видео запечатлено, как хищница бросается в погоню за спортсменом, но срывается на крутом склоне и несколько метров катится вниз по снегу. Это дало сноубордисту несколько секунд на спасение.
В этот момент из берлоги раздались крики медвежат, которые всё время оставались у берлоги.
Напомним, ранее сообщалось, что на горе Малый Ямантау в Южно-Уральском природном заповеднике смартфон спас сноубордиста при нападении медведя во время катания.