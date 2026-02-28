Под Уфой женщина получила страшные ожоги в пожаре

Частный дом на улице Центральная загорелся накануне. К прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение бревенчатого строения размером 6×6 метров. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате происшествия термические ожоги пламенем получила 61-летняя женщина. Его экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 18 в Уфе.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Ранее в селе Кандры после пожара погиб 78-летний дедушка.